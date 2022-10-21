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Сегодня, 14:01

Семак рассказал, будет ли Кассьерра участвовать в матче «Зенита» с «Сочи»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит восстановление нападающего Матео Кассьерры. Сообщалось, что футболист может пропустить матч 14-го тура РПЛ с «Сочи».

— Как проходит восстановление Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его отсутствие на вариативности в атаке?

— Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал. Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу. Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 24 октября. Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на 6-й строчке.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Сочи
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