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Сегодня, 11:35

Семак рассказал, часто ли руководители «Зенита» заходят в раздевалку

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, часто ли руководители команды заходят в раздевалку команды.

— В раздевалку «Зенита» часто заходят руководители? Они спрашивают вашего разрешения?

— Это руководители. Что касается нашей команды, они заходят в раздевалку после игры. Они вправе говорить то, что считают нужным, потому что они руководители. У нас есть команда и главный тренер, который делает выводы после игры. Руководство, если считает нужным, может заходить после игры поговорить с командой или в любое другое время.

После 27 туров «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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