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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о новом игроке команды хавбеке Ду Кейросе, который перешел из «Коринтианса».
— Еще один будущий новичок сине-бело-голубых — Ду Кейрос, который присоединится летом. Что о нем можете сказать?
— Это игрок центра поля, который может выполнять достаточно большой объем работы. Игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны. Может закрыть несколько позиций. Не знаем, как будет дальше складываться ситуация, будут ли предложения по нашим игрокам. Они периодически возникают. Есть игроки, которые под особым вниманием многих клубов. Мы должны понимать и предусмотреть все возможные развития событий.
Портал Transfermakt оценивает стоимость Кейроса в 5 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования