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Сегодня, 19:50

Семак рассказал, что думает о будущем Вендела в «Зените»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли клуб заявлять Вендела до окончания трансферного окна.

«Ну почему? Я думаю, будет. Это вопрос к руководству, но уже завтра закрывается трансферное окно в Бразилии, и тот интерес со стороны «Фламенго», который есть, не совсем устраивает клуб. Что не устраивает? Не знаю, я не видел официального предложения и не могу сказать», — сказал Семак.

Ранее агент Вендела объяснил, почему трансфер полузащитника «Зенита» во «Фламенго» может не состояться.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется в среду, 2 августа.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
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