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Сегодня, 23:06

Семак: «Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших»

Виктория Кравченко
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

— Хосеп Гвардиола недавно признался: «Я уже оставил наследие. Я сказал игрокам: наслаждайтесь возможностью и моментом». Может, пришло время говорить о тренерском наследии Семака?

— Величины, видите ли, несоизмеримые. Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших, если не лучший в современной тренерской школе. Его слова всегда несут определенный посыл, правильный и четкий. Мне очень интересно наблюдать за его работой, за общением с журналистами, с игроками, за перестроениями в тактических схемах. Гвардиола — умнейший специалист, который добивается невероятных успехов. Что касается моего наследия, то для меня главное, что я оставлю в человеческом плане для своих близких и вообще для людей, — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Источник: http://ootf.ru/news/pobednyy-golod-nuzhno-sokhranyat-na-protyazhenii-vsey-karery-i-futbolistu-i-treneru/
Сергей Семак
Хосеп Гвардиола
ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
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