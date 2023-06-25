Семак: «Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших»

Сегодня, 23:06
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».
— Хосеп Гвардиола недавно признался: «Я уже оставил наследие. Я сказал игрокам: наслаждайтесь возможностью и моментом». Может, пришло время говорить о тренерском наследии Семака?
— Величины, видите ли, несоизмеримые. Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших, если не лучший в современной тренерской школе. Его слова всегда несут определенный посыл, правильный и четкий. Мне очень интересно наблюдать за его работой, за общением с журналистами, с игроками, за перестроениями в тактических схемах. Гвардиола — умнейший специалист, который добивается невероятных успехов. Что касается моего наследия, то для меня главное, что я оставлю в человеческом плане для своих близких и вообще для людей, — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.