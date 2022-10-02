Семак рассказал, что думает о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о желании бразильских футболистов клуба Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

— Зачем Малкому и Клаудиньо российское гражданство?

— То, что они хотят его получить, — здорово и замечательно. Думаю, помощь клубу — сопутствующий фактор наряду с преференциями, которые они получат. Я имею в виду налоги. Вильям Оливейра получил российский паспорт. И ему, и Малкому, и Клаудиньо нравится жить в России. Что в этом плохого?

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея получения российского гражданства является возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.