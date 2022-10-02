Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

Семак рассказал, что думает о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о желании бразильских футболистов клуба Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

— Зачем Малкому и Клаудиньо российское гражданство?

— То, что они хотят его получить, — здорово и замечательно. Думаю, помощь клубу — сопутствующий фактор наряду с преференциями, которые они получат. Я имею в виду налоги. Вильям Оливейра получил российский паспорт. И ему, и Малкому, и Клаудиньо нравится жить в России. Что в этом плохого?

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея получения российского гражданства является возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком. Малком уверен, что с паспортом РФ перестанет считаться легионером. Но это заблуждение

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
6
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Зиньковский: «Я бы не сказал, что провел хороший матч»
Йоканович — о поражении от «Ахмата»: «Мы проснулись слишком поздно»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон считает себя одним из лучших футболистов РПЛ
Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»
Умяров заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке позитивно повлияла на игроков «Спартака»
Джикия — о победе над «Нижним Новгородом»: «Знали, что найдем свои моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семак оценил игру Клаудиньо в матче с «Ростовом»

«Ахмат» — «Динамо»: Швец открыл счет в матче