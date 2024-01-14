Семак рассказал, что «Зенит» могут пополнить один-два игрока в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игроках, пополнивших состав команды в начале этого года.

«Что касается Нино, то это очень качественный игрок, который добавит конкуренции в нашу оборонительную линию. Исходя из его трансферной стоимости, это было очень выгодное предложение, которым мы воспользовались. Ильзат Ахметов — игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом. Педро уже давно был включен в сделку, и вот наконец он присоединился к нам», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

Также он ответил на вопрос, стоит ждать новых трансферов в зимний период.

«Как я уже сказал, возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли — посмотрим», — добавил тренер.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

С 14 по 29 января игроки клуба из Санкт-Петербурга проводят первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команды состоятся в Дохе с 1 по 28 февраля.