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Сегодня, 20:16

Семак рассказал, доволен ли формой Марио Фернандеса

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему вторую игру подряд петербургский клуб выходит в основе с тремя центральными защитниками.

— Второй матч подряд «Зенит» выходит в основе с тремя центральными защитниками. Чем продиктованы такие изменения и будет ли «Зенит» в дальнейшем играть по этой схеме?

— Мы отталкиваемся от игроков, которые есть в нашем распоряжении. Что касается защитников, то понятно, с травмами Родригао и Чистякова — два центральных защитника отсутствуют, поэтому мы смотрим другие варианты, как можно выстроить нашу оборонительную линию, чтобы она была более надежной и было меньше ошибок. Поэтому сейчас выбрали именно такую схему.

— Марио Фернандес вышел в стартовом составе. Насколько он сейчас в форме и в кондициях? Рассматриваете ли вы его уже сейчас в качестве замены Мостовому, который выбыл из обоймы атаки?

— Думаю, немножко с Мостовым их не стоит сравнивать. Что касается состояния, то да, набирает. Марио в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, он прибавляет от матча к матчу и мы очень этому рады.

— Вопрос, который возник по ходу игры. Кто в «Зените» отвечает за полив поля? Почему в первом тайме скользили бутсы в основном у футболистов «Факела», а во втором — в большей степени у футболистов «Зенита»?

— Точно не я отвечаю за полив поля. Я не знаю.

В матче 4-го тура РПЛ, который прошел 13 августа, «Зенит» одержал победу над «Факелом» (2:0). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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