Семак — о рукопожатии с Дзюбой: «Я всегда открыт, пожалуйста»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» рассказал, пожмет ли руку форварду Артему Дзюбе.

— Увидим ли ваше рукопожатие с Артемом Дзюбой до матча или после? Может быть общались после того случая, который вызвал резонанс в прошлом сезоне?

— Нет, не общались. Что касается рукопожатия, я всегда открыт, пожалуйста! Ко всем без исключения людям. Нет человека, с которым я не хочу здороваться.

В апреле 2023 года Дзюба не стал пожимать руку Семаку после матча в Москве. Сам форвард заявил, что не видел тренера.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.