Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:29

Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом»

Виктория Кравченко
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на официальном сайте поделился мнением по поводу предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Факелом». Игра состоится 8 октября.

— Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?

— Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.

— Как «Факел» изменился по сравнению с предыдущей игрой?

— Команда осталось той же. Дело, начатое Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово — всего одно поражение. Эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-06-sergey-semak-ni-odnoy-komande-ne-budet-prosto-igrat-v-voronezhe.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо» «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Семак рассказал, какое количество болельщиков ожидается на матче «Зенита» с «Факелом»
Лепехин: «Преждевременно называть «Зенит» чемпионом»
Камоцци назвал Промеса лучшим легионером за всю историю «Спартака»
Кирилл Левников назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Динамо»
Игонин: «Зенит» — бесспорный лидер на протяжении нескольких лет по всем показателям»
«Меня называют тен Хагом? В первый раз слышу. Я — Владимир Федотов!» Эксклюзивное интервью главного тренера ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Кузяевым

Семак рассказал, какое количество болельщиков ожидается на матче «Зенита» с «Факелом»