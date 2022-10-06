Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом»

Сегодня, 13:29
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на официальном сайте поделился мнением по поводу предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Факелом». Игра состоится 8 октября.
— Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?
— Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.
— Как «Факел» изменился по сравнению с предыдущей игрой?
— Команда осталось той же. Дело, начатое Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово — всего одно поражение. Эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.