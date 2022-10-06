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Сегодня, 13:45

Семак рассказал, какое количество болельщиков ожидается на матче «Зенита» с «Факелом»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о количестве болельщиков, которое ожидается на матче 12-го тура РПЛ с «Факелом». Игра состоится 8 октября в Воронеже.

«Прекрасно знаю, насколько в Воронеже любят футбол. И сам в бытность игроком там бывал. Это праздник для региона, города — приезд «Зенита» и других известных клубов. Возможность для болельщиков порадоваться, посмотреть хороший футбол, поддержать свою команду. К сожалению, не полный стадион разрешено заполнять, но та квота, которая есть, уверен, сразу же будет раскуплена. Такой интерес, конечно, радует», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Специалист также рассказал, что домашний стадион непростой, а команда видела его лишь по фотографии.

Встреча состоится на «Центральном стадионе Профсоюзов». Начало — в 14.00 мск.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Факел» идет на 12-й строчке с 9 очками.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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