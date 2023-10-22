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РПЛ

Сегодня, 19:10

Семак рассказал, можно ли считать Адамова первым номером «Зенита»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

— Что касается сегодняшней игры, думаю, можно занести этот матч в актив, — начал Семак. — Если в первом тайме была более вязкая и тягучая игра с небольшим количеством голевых моментов, то во втором тайме играли ярко. В остальном думаю, что и в атаке, и в обороне сегодня сыграли хорошо. Если в первом тайме у «Крыльев» была пара достаточно опасных выходов, то во втором тайме мы практически не дали создать моменты у своих ворот и хорошо сыграли в атаке. Всех болельщиков и ребят — с хорошей игрой и заслуженной победой.

— По Адамову скажите, пожалуйста. Если бы Кержаков сегодня был готов на 100 процентов, играл бы он, или Дениса уже можно считать первым номером?

— Думаю, никого не нужно считать первым номером. У нас есть три вратаря, и мы делаем выбор в пользу того или иного в зависимости от ситуации. Что касается Миши, во-первых, он не готов полностью, так что вопрос пока не актуальный. А что касается готовности, будет готов — будем смотреть. Мы же смотрим, как футболист тренируется, как он играет, и будем решать в зависимости от того, что нам нужно. Это больше касается полевых игроков в этом контексте, как мы строим нашу игру. Что касается вратарей — обидно, что мы пропустили необязательный мяч в конце. На ноль всегда приятнее играть и команде, и вратарю, но, тем не менее, Адамов провел матч достаточно уверенно, на мой взгляд.

— В матче было практически два одинаковых эпизода с выходом один на один с вратарем. В первом тайме Иван Сергеев не смог перебросить голкипера самарцев, во втором тайме Вендел сделал это так, что все любовались. Можно ли научить российского нападающего на тренировках забивать такие голы, или для этого нужно родиться бразильцем?

— Думаю, и Вендел не всегда может забивать моменты со стопроцентной реализацией. То же самое касается и Вани Сергеева. Конечно, обычно он забивает, процент реализации у Вани на хорошем уровне, но сравнивать его конкретно с тем или иным бразильцем, думаю, нет смысла. Что касается моментов, они есть — это важно. Забитые мячи есть, это главное. Будет и дальше забивать, надеюсь.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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