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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на открытии мультимедийной выставки «Номер 12», приуроченной ко дню рождения «Зенита», поделился мнением о предстоящем вековом юбилее клуба. Специалист рассказал о целях петербургского клуба.
— Титулы важны всегда, но это только вершина айсберга. Все мы хотим, чтобы игра нравилась болельщикам, чтобы они гордились нами. Такое отношение, как к «Зениту», сложно найти где-либо еще, это дополнительная ответственность на игроков, на клуб. Нужно добиваться результатов, но при этом нужно оставаться людьми, уважать коллег и тех, кто занимается тем же делом, которым занимаемся мы, — заявил тренер.
В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.