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Сегодня, 14:13

Семак рассказал о готовности игроков «Зенита» к матчу с «Крыльями Советов»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности игроков команды к предстоящему матче первого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

— Мне кажется, в этих матчах очень важна функциональная готовность игроков. Сейчас возможны определенные «ямы», пока не втянулись в сезон. Вы правы, что игроки находятся в разной степени готовности. Кому-то нужно через игры набирать кондиции, у кого-то есть определенные проблемы и микроповреждения — обычная ситуация. Начало сезона всегда достаточно нервное в этом отношении, — цитирует Семака пресс-служба команды.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 20 июля в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Источник: Сайт
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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