Семак: «Хотелось бы, чтобы в «Зените» был форвард, который хорошо играет на втором этаже»

30 июля, 23:55
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости большого нападающего в составе команды.
«По вопросу высокого форварда: Изидор — игрок немножко другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону. Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится-не получится — здесь уже сложно сказать», — сказал Семак.
Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в петербургский клуб.
27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности россиянин провел за клуб 140 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.