Семак рассказал о планах команды по окончании сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды по окончании сезона РПЛ.

— Известны ли планы команды на сборы, будут ли проводиться какие-то турниры или уже известны соперники по товарищеским матчам?

— Отпуск будет небольшой, после 20 июня мы соберемся для прохождения медосмотра и после 23-го начнем тренироваться на тренировочной базе. С 1 по 9 июля запланирован турнир. Думаю, потом дополнительно будет информация о командах, сроках, датах. И 15 июня будет матч за Суперкубок, времени немного. Перерыв небольшой. Получится, что с момента окончания чемпионата до Суперкубка пройдет чуть больше месяца. Игроки получат две недели, может, чуть больше, чтобы передохнуть, после этого мы дальше начнем тренироваться и готовиться к следующему сезону.

В последнем матче сезона «Зенит» сыграет против «Факела» 3 июня.

По итогам сезона-2022/23 питерский клуб стал чемпионом России, на данный момент у команды 67 очков за 29 матчей.