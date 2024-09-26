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Сегодня, 13:50

Семак: «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство в этом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

— И в прошлом сезоне «Краснодар» смотрелся очень хорошо, команда добилась хорошего результата, и в этом году они играют достаточно уверенно — хороший баланс между атакой и обороной, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — В принципе это один из претендентов на чемпионство в текущем сезоне.

— Меняется ли подготовка к матчу и тренировочный процесс перед долгим выездом, когда дорога занимает почти 12 часов?

— Нет, сдвигается немножко расписание, но это рабочие моменты. Что касается самой подготовки, то нет, готовимся как обычно.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября. Краснодарцы с 21 очком занимают второе место в турнирной таблице, петербуржцы с 23 очками — на первой строчке.

Источник: Сайт Зенита
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар

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