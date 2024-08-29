Семак — о матче с «Пари НН»: «Зенит» фаворит только на бумаге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН».

— Мы фавориты только на бумаге, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — На футбольное поле выходят люди, игроки. И тот, кто лучше, тот и побеждает. Поэтому не имеет значения, кто является фаворитом, кто не является, сколько команда бьет или атакует, контролирует мяч. Главное — кто сможет забить больше, тот и победит.

— Какое сейчас настроение в «Зените» после трех матчей подряд без побед? Приходится ли вам уделять особое внимание еще и психологической стороне вопроса?

— Нет, не приходится. Это футбол, сезон длинный. Будут и победы, и поражения, и ничейные серии. Как положительные, так и отрицательные результаты. Поэтому для нас важно работать, продолжать работать. Мы хотим улучшать нашу игру и в этом направлении двигаемся. Посмотрим, насколько у нас получится. Естественно, мы все готовимся к каждому матчу, хотим в каждой игре побеждать.

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа и начнется в 17:30 мск.