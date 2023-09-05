Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Сепаханом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о подготовке команды к матчу с «Сепаханом».

— Если количество игроков ограничено, на что в первую очередь сейчас будете обращать внимание во время этой паузы? Будет ли небольшой отдых? Получается, заявка на «Сепахан» будет достаточно неполная. Не получится, что кто-то в данном случае перегрузится?

— Что касается перегрузки, у нас есть три дня ля подготовки — это достаточно времени. После игры будет два-три днях выходных, а дальше продолжим подготовку к возобновлению чемпионата. По количеству игроков, и цели и задачи, естественно, те, кто меньше играл, постараемся, чтобы сыграли как можно больше. Те, кто после травмы, как Андрей Мостовой, чтобы тоже максимальное количество времени получал. Дальше будем смотреть.

Те игроки, которые сыграли много, мы дадим им сыграть поменьше. Конечно, прежде всего это задача для поддержания той формы, которая есть. А те, кто меньше играет, для набора и улучшения качества, а для молодежи есть шансы проявить и показать себя, чтобы почаще их привлекали к основной команде. Вот те задачи, которые есть! И постараемся порадовать болельщиков нашей игрой. Хотелось бы, чтобы матч получился результативным.