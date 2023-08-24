Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура РПЛ против «Урала».

— «Урал» занимает первое место в таблице. Какие сильные стороны соперника можете отметить? На что обращаете внимание при подготовке?

— Команда не просто так находится наверху в турнирной таблице — это следствие качества игроков и уровня их тактической подготовки благодаря главному тренеру. В прошлом году у них тоже был отрезок, когда команда прошла почти половину сезона без поражений. В этом году «Урал» также показывает надежную и стабильную игру во всех компонентах. Нас ждет очень сложный матч против хорошего клуба.

— Добавляет ли команде мотивации то, что «Урал» на первом месте?

— Я не думаю, что это добавляет или снижает мотивацию. Мотивации добавляет то, что мы стремимся оказаться наверху в турнирной таблице и должны в каждой игре добиваться максимально возможного результата, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч между командами пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После пяти туров РПЛ «Урал» расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). «Зенит» на данный момент с 10 очками идет на 4-й позиции.