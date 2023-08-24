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РПЛ

Сегодня, 14:14

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Уралом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура РПЛ против «Урала».

— «Урал» занимает первое место в таблице. Какие сильные стороны соперника можете отметить? На что обращаете внимание при подготовке?

— Команда не просто так находится наверху в турнирной таблице — это следствие качества игроков и уровня их тактической подготовки благодаря главному тренеру. В прошлом году у них тоже был отрезок, когда команда прошла почти половину сезона без поражений. В этом году «Урал» также показывает надежную и стабильную игру во всех компонентах. Нас ждет очень сложный матч против хорошего клуба.

— Добавляет ли команде мотивации то, что «Урал» на первом месте?

— Я не думаю, что это добавляет или снижает мотивацию. Мотивации добавляет то, что мы стремимся оказаться наверху в турнирной таблице и должны в каждой игре добиваться максимально возможного результата, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч между командами пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После пяти туров РПЛ «Урал» расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). «Зенит» на данный момент с 10 очками идет на 4-й позиции.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-08-24-sergey-semak-s-bolshim-uvazheniem-otnoshus-k-viktoru-goncharenko.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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