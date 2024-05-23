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Сегодня, 11:40

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу заключительного тура РПЛ с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура РПЛ с «Ростовом». Игра пройдет 25 мая в Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Подготовка идет в привычном режиме. Матч очень важный, чемпионат очень интересный. Три команды претендуют на титул, но наша задача — выиграть нашу игру, на этом мы и будем концентрироваться. Непонятно, смогут ли Дуглас, Мостовой и Артур сыграть с «Ростовом», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Перед 30-м туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Следом идет «Краснодар» с 53 очками.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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