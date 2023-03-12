Семак: «Ждем результаты обследования Барриоса, чтобы понять, насколько он выбыл»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда полузащитник питерской команды Вильмар Барриос сможет вернуться к команде.

— Почему не было Сергеева в заявке? Что с Барриосом?

— У него мышечное повреждение, получил его на неделе во время тренировки. Ждем результаты обследования Барриоса, чтобы понять, насколько он выбыл. Если учесть дисквалифицированных в Кубке игроков, то следующий матч будет для нас важным и сложным.

Барриос был травмирован в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Футболист покинул поле на 39-й минуте и отправился в подтрибунное помещение.

В текущем сезоне он сыграл за «Зенит» 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.