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Сегодня, 12:12

Семак рассказал о положении Даниила Одоевского в «Зените»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем голкипера команды Даниила Одоевского.

«Ему приходится сложно. Сначала огромные надежды и, как следствие, мысли, что все будет легко. Но в футболе бывают моменты, когда надо терпеть и бороться. Для Дани важно получить достаточное количество игровой практики. Здесь как — либо тебя поставили и у тебя сразу пошло, как у Акинфеева, либо стоит искать другой путь», — цитирует Семака «Чемпионат».

Он заявил, что Одоевский талантливый голкипер, которому нужна практика. Тренер также сообщил, что не знает, уйдет ли вратарь этим летом.

«Зенит» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

В этом сезоне 20-летний россиянин провел 4 матча в РПЛ, 3 из которых отстоял на ноль.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5083007-emu-nuzhna-praktika-chtoby-raskryt-svoi-kachestva-semak-rasskazal-o-buduschem-odoevskogo.html
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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