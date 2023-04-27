Семак рассказал о положении Даниила Одоевского в «Зените»

Сегодня, 12:12
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем голкипера команды Даниила Одоевского.
«Ему приходится сложно. Сначала огромные надежды и, как следствие, мысли, что все будет легко. Но в футболе бывают моменты, когда надо терпеть и бороться. Для Дани важно получить достаточное количество игровой практики. Здесь как — либо тебя поставили и у тебя сразу пошло, как у Акинфеева, либо стоит искать другой путь», — цитирует Семака «Чемпионат».
Он заявил, что Одоевский талантливый голкипер, которому нужна практика. Тренер также сообщил, что не знает, уйдет ли вратарь этим летом.
«Зенит» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.
В этом сезоне 20-летний россиянин провел 4 матча в РПЛ, 3 из которых отстоял на ноль.