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РПЛ

Сегодня, 12:19

Семак рассказал о причине неудачи Дзюбы в Турции

Виктория Кравченко
Артем Дзюба и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о неудачном опыте нападающего Артема Дзюбы в чемпионате Турции. Футболист несколько месяцев провел в «Адана Демирспор», после чего вернулся в Россию.

«Один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее. Здесь все на поверхности», — рассказал специалист на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

Дзюба выступал за «Адану Демирспор» с августа 2022 года по ноябрь. За команду форвард забил 1 гол в 5 матчах за команду. Сейчас футболист является игроком «Локомотива». В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний форвард провел 16 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Источник: https://www.youtube.com/@letstalkmgimo
Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Адана Демирспор
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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