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Сегодня, 17:53

Семак о травме Чистякова: «Надеюсь, надолго пауза не затянется»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда защитник Дмитрий Чистяков вернется на поле. Игрок получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Сколько пропустит Чистяков?

— Пока сложно сказать, надеюсь, несколько дней и надолго пауза не затянется.

— А как Родригао?

— Занимается, думаю, к сентябрю вернется.

— Вас пригласили на заседание КДК?

— Постараюсь посетить в онлайн-режиме, у нас тренировка в это время. Надеюсь, это будет не в ущерб тренировочному занятию.

— Кто будет руководить командой в случае дисквалификации?

— Посмотрим, у нас много помощников, каждый из них может руководить командой.

Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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