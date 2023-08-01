Семак о травме Чистякова: «Надеюсь, надолго пауза не затянется»

Сегодня, 17:53
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда защитник Дмитрий Чистяков вернется на поле. Игрок получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
— Сколько пропустит Чистяков?
— Пока сложно сказать, надеюсь, несколько дней и надолго пауза не затянется.
— А как Родригао?
— Занимается, думаю, к сентябрю вернется.
— Вас пригласили на заседание КДК?
— Постараюсь посетить в онлайн-режиме, у нас тренировка в это время. Надеюсь, это будет не в ущерб тренировочному занятию.
— Кто будет руководить командой в случае дисквалификации?
— Посмотрим, у нас много помощников, каждый из них может руководить командой.