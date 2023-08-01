Семак о травме Чистякова: «Надеюсь, надолго пауза не затянется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда защитник Дмитрий Чистяков вернется на поле. Игрок получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Сколько пропустит Чистяков?

— Пока сложно сказать, надеюсь, несколько дней и надолго пауза не затянется.

— А как Родригао?

— Занимается, думаю, к сентябрю вернется.

— Вас пригласили на заседание КДК?

— Постараюсь посетить в онлайн-режиме, у нас тренировка в это время. Надеюсь, это будет не в ущерб тренировочному занятию.

— Кто будет руководить командой в случае дисквалификации?

— Посмотрим, у нас много помощников, каждый из них может руководить командой.