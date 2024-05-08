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Сегодня, 11:43

Семак рассказал о состоянии Алипа после пенальти в матче с «Факелом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед матчем 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

— В каком состоянии Алип после пенальти?

— Здесь несчастный случай. Как он себя чувствует? Так же, как и любой другой игрок. Терять очки в концовке матча, при том что не было ни одного опасного момента у наших ворот, безусловно, обидно. Но для того чтобы избегать таких случаев, нужно забивать больше. Моменты у нас были хорошие. Надо было реализовывать их: 1:0 — это не тот счет, который позволяет расслабиться в концовке матча. Любой рикошет, ошибка может привести к потере победы. А моментов у нас было достаточно. Но не хватило хладнокровия.

— Кто готов сыграть с ЦСКА?

— Надеюсь, готовы будут сыграть все, не считая Марио Фернандеса. Состояние игроков мы анализируем. Проблем, несмотря на плотность графика, в последнее время не было. Когда мы могли предоставить отдых, делали это. Сейчас дней на подготовку больше, поэтому легче.

Алип в матче 27-го тура против «Факела» (1:1) вышел на замену и на последних минутах сыграл рукой в своей штрафной.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» сообщил, что Фернандес успешно перенес операцию. В текущем сезоне 33-летний защитник провел 18 матчей в составе сине-бело-голубых во всех турнирах.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Нуралы Алип
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