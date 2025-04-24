Семак — о матче с «Динамо»: «Крепкая команда, которая играет в атакующих футбол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы перед матчем против московского «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

«Против нас все выходят с особым настроем. Мы — команда, которая является чемпионом последних лет, естественно, особый настрой всегда присутствует. А что касается «Динамо», то это очень крепкая, хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, очень много забивает, дома играет очень хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Также главный тренер сине-бело-голубых рассказал о состоянии Страхини Эраковича и Густаво Мантуана, пропускавших матч против «Химок» (1:0) в 25-м туре.

«Ребята чувствуют себя лучше, сегодня будут тренироваться, и мы решим по поводу их участия в нашей игре исходя из их состояния», — добавил Семак.

«Зенит» на выезде сыграет с «Динамо» в субботу, 26 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени. «Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» (46) занимает пятую строчку.