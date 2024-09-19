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Сегодня, 11:38

Семак: «Глушенков еще не тренируется в общей в группе»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 9-го тура РПЛ с «Факелом».

— Небольшое повреждение получил Ильзат Ахметов. У Родригао и Волкова, понятно, длительное восстановление. По Максиму Глушенкову вопрос к медицинскому штабу, насколько позволит ему играть. Решение по готовности Горшкова к матчу примем в ближайшее время. Если будет в состоянии играть, то на поле на какое-то время выйдет.

Глушенков не в общей группе. Он делает упражнения с командой, которые ему разрешает медицинский штаб. В основном те упражнения, где отсутствует контакт. Но нельзя говорить, что он тренируется со всеми, это не так, — заявил Семак журналистам.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Максим Глушенков

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