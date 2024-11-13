Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:46

Семак: «Глушенков полетит на матч с «Фенербахче»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, какие игроки петербургского клуба отправятся на матч с «Фенербахче».

«Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в общей группе, и, возможно, уже получит какое-то игровое время. По вопросу наших травм — и у Вендела, и у Мантуана, и у Кассьерры, скорее, такие микротравмы, незначительные повреждения. Мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата», — сказал Семак.

«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в пятницу, 15 ноября в Стамбуле. Матч стартует в 20.00 по московскому времени.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Густаво Мантуан
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Баскетболистка Косу рассказала, почему отказала клубам Евролиги
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Итоговый турнир ATP Finals 2024 завершится в Турине 17 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя