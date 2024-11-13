Семак: «Глушенков полетит на матч с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, какие игроки петербургского клуба отправятся на матч с «Фенербахче».

«Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в общей группе, и, возможно, уже получит какое-то игровое время. По вопросу наших травм — и у Вендела, и у Мантуана, и у Кассьерры, скорее, такие микротравмы, незначительные повреждения. Мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата», — сказал Семак.

«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в пятницу, 15 ноября в Стамбуле. Матч стартует в 20.00 по московскому времени.