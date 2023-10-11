Семак: «Фернандес работает по индивидуальной программе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов пропустит товарищескую игру против «Кайрата». Он сообщил, что Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе.

— Все ли футболисты, за исключением тех, кто вызван в сборные, готовятся к этой игре?

— Все, кто у нас был, минус Марио и Васильев, который вернулся после операции и, думаю, недели через полторы сможет начать заниматься. Марио уже работает по индивидуальной программе, посмотрим, насколько быстрым будет его процесс восстановления.

Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.