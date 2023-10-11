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Сегодня, 19:03

Семак: «Фернандес работает по индивидуальной программе»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов пропустит товарищескую игру против «Кайрата». Он сообщил, что Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе.

— Все ли футболисты, за исключением тех, кто вызван в сборные, готовятся к этой игре?

— Все, кто у нас был, минус Марио и Васильев, который вернулся после операции и, думаю, недели через полторы сможет начать заниматься. Марио уже работает по индивидуальной программе, посмотрим, насколько быстрым будет его процесс восстановления.

Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-11-sergey-semak-match-s-kayratom-dlya-nas-ocherednaya-khoroshaya-vozmozhnost-sygrat-s-khoroshim-protivn.htm
Марио Фернандес
Сергей Семак
ФК Зенит
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