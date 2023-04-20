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Сегодня, 11:34

Семак рассказал о состоянии здоровья Ерохина, Родригао и Мантуана

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков перед матчем 24-го тура РПЛ с «Динамо».

— Все ли готовы играть с «Динамо»? Как здоровье Ерохина, Родригао и Мантуана?

— Все готовы. Кто-то больше тренировался, кто-то меньше. Нужно будет принять решение именно по функциональному состоянию игроков.

— Прошла информация, что сыновья Данни могут перейти в «Зенит». Вы слышали об этом? На связи с Данни?

— Мы с ним на связи, да. Если говорить об игроках, то «Зениту» интересны абсолютно все, кто может усилить команду сейчас или в перспективе. Если говорить о сыновьях, то дай бог, чтобы это случилось. Будет красивая история.

Мигель Данни
Сергей Семак
ФК Зенит
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