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Сегодня, 20:22

Семак: «У Вендела серьезная травма — колено»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Вендела, который покинул поле в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) из-за травмы.

— У Вендела серьезное повреждение. Колено. Насколько серьезное, покажет обследование. Грубовато в том эпизоде сыграли. Будем надеется, что не так много пропустит. Если он не может продолжать играть, то это говорит о серьезности травмы.

Мы прекрасно понимаем сильные стороны «Динамо». Команда сильна на пространстве, в быстрых атаках. Мы оборонялись и ждали возможность для своих атак. Было много моментов, где мы могли одной передачей вывести игрока в голевую позицию. Такая трудовая победа является плюсом.

— Не показалось ли , что за фол на Венделе могли показать красную карточку?

— Комментировать судейство не буду. Сыграл, безусловно, грубо. Проблема была в том, что нога Вендела находилась в опорном положении. В прошлом сезоне были вопросы к судейству. В этом тоже много вопросов. Махачакала пострадала. Смотрели сегодня момент, опять не поставили у них пенальти. Здесь тоже непонятно решение с пенальти, — сказал Семак.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
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