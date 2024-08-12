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Сегодня, 15:55

Семак: «К травме Вендела привело столкновение. Достаточно грубый фол»

Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник Вендел не примет участие в матче группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России против «Рубина».

26-летний футболист был заменен по ходу встречи 4-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:0) из-за повреждения, полученного в столкновении с хавбеком бело-голубых Хорхе Карраскалем.

«Из тех, кто точно не поедет в Казань, — это Вендел. Он начинает курс реабилитации. Насколько он окажется долгим — посмотрим. Проводим консультации, насколько это тяжелая травма и сколько займет реабилитация.

Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, еще предстоит дополнительная диагностика. К ней привело столкновение, которое произошло по ходу матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Вендел сыграл в шести встречах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится в среду, 14 августа.

Источник: ФК «Зенит»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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