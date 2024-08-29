Семак: «Родригао и Глушенков пропустят матч с «Пари НН», маловероятно появление Горшкова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 7-го тура РПЛ против «Пари НН».

— Список травмированных достаточно обширный, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Из тех, кто точно не примет участие — это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют. Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение. Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы — и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок. Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая.

— Можно ли сказать, что это чуть ли не впервые такая череда невезений по части травмированных, простывших, заболевших? И как с этим бороться?

— Нет. И в прошлом сезоне у нас были матчи, когда был один крайний защитник или вообще крайних защитников не было. Или нападающих где-то у нас не было для возможности ротации — всего один был. Такие моменты регулярно происходят, это спорт. Думаю, ничего страшного в этом нет.

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа и начнется в 17:30 мск.