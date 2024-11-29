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Сегодня, 15:22

Семак: «Глушенков соскучился по футболу, хочет играть. Надеемся, он сможет помочь «Зениту»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» рассказал о травмированных игроках команды.

— Из травмированных нам не сможет помочь Эракович, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Перелома, слава богу, у него нет, но травма серьезная, пока он не может тренироваться. Посмотрим, может быть, к заключительному матчу перед зимней паузой он сможет подойти, но пока это под вопросом. Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть.

— Максим Глушенков, судя по всему, постепенно набирает форму, получает больше игрового времени. Насколько высока вероятность его выхода в стартовом составе? Может ли он сыграть 90 минут?

— Насчет 90 минут посмотрим, надеюсь, что сможет, он уже втягивается. Конечно, достаточно рваный режим получился у него в осенней части сезона: травма, восстановление, травма... конечно, непросто возвращаться после такого, но он полон желания и сил для того, чтобы помогать команде. Он соскучился по футболу, хочет играть. Надеемся, что он сможет помочь команде.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Петербуржцы с 39 очками занимают первое место в турнирной таблице, самарская команда с 15 очками — на 12-й строчке.

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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