Семак рассказал о возросшей конкуренции в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в РПЛ хороший уровень конкуренции. Это связано с тем, что другие клубы подтянулись к его команде.

«Сейчас хороший уровень конкуренции в РПЛ, на мой взгляд. Мне кажется, что это связно с тем, что многие команды подтянулись к «Зениту», сейчас разницы большой не вижу», — цитирует Семака ТАСС.

В текущем сезоне РПЛ после 11 туров лидирует ЦСКА с 24 очками. За ним идут «Локомотив» и «Краснодар» с 23 очками. «Зенит» занимает четвертую строчку таблицы с 20 очками.