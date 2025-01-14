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Сегодня, 23:02

Семак рассказал о задачах «Зенита» на зимние сборы

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ближайшими планами команды.

— Сергей Богданович, началась первая часть зимних «Газпром» — тренировочных сборов «Зенита». Какие основные задачи стоят перед тренерским штабом и перед командой на ближайшие две недели?

— На первом сборе нужно прежде всего проверить состояние ребят и, естественно, набирать физическую форму, которая была растеряна в период отпуска. Это главная задача на первый сбор — чтобы все были живы, здоровы, постараться пройти этот отрезок без травм и улучшить функциональное состояние. Уже на вторых сборах будем больше уделять внимание игровым взаимодействиям и контрольным матчам, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Источник: ФК «Зенит»
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