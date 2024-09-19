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Сегодня, 11:51

Семак: «Соболев уже помогает команде, но пока ему не хватает игрового тонуса»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе адаптации нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

В матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» Соболев отдал голевую передачу и был заменен в перерыве. Это было первое результативное действие Александра в новой команде.

— Мне кажется, этот пас определил ход матча. Я думаю, слишком недооценивают этот момент. [Соболев] абсолютно здорово разобрался. Я думаю, что забитый мяч на 90% в сложной ситуации, это то качество, которое мы ценим. У нас таких игроков нет, которые могут с соперником на спине развернуться и отдать шикарную передачу. Он может и ассистировать, может и забивать. Единственное, чего ему не хватает сейчас — игрового тонуса. Но в течение определенного количества наигранных минут в матчах он его наберет. Александр уже сейчас помогает нашей команде. Его игрой на сегодняшний день мы полностью довольны, — сказал Семак журналистам.

«Зенит» сыграет с воронежским «Факелом» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата (20 очков). «Факел» с 5 очками идет на 15-м месте.

Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Зенит

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