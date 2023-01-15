Семак рассказал об ожиданиях от игры Ренана в «Зените»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о скором приезде новичка Роберта Ренана в петербургский клуб.
— Когда Ренан присоединится к команде? Чего от него ждете?
— Ренан приедет, скорее всего, только после 15 февраля, когда закончится молодежный чемпионат Южной Америки. Будем следить за ним. Он является капитаном своей команды, насколько я понимаю. Первый матч уже совсем скоро. После того, как закончится турнир, он присоединится к нам. Посмотрим, насколько будет готов, чтобы сразу понять игру нашей команды, влиться в коллектив. Игрок, безусловно, очень талантливый, но при этом молодой. Сказать, насколько быстро он вольется и сколько времени уйдет на адаптацию, пока достаточно сложно. Когда присоединится к нам и начнет работать, тогда поймем это.
6 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что 19-летний защитник подписал контракт с «Зенитом».
В текущем сезоне Ренан сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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