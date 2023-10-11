Семак рассказал об ожиданиях от товарищеского матча «Зенита» с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от предстоящей товарищеской встрече с «Кайратом».

«Конечно, мы постараемся дать больше игрового времени тем, кто играет меньше. Тем, кто чаще выходит на поле, также нужно оставаться в тонусе — естественно, они тоже сыграют какое-то время.

Товарищеский матч — это хорошая возможность быть в игровом тонусе и дать футболистам, которые получают меньше игровой практики, возможность проводить хорошие спарринги", — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».