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Сегодня, 18:33

Семак рассказал об ожиданиях от товарищеского матча «Зенита» с «Кайратом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от предстоящей товарищеской встрече с «Кайратом».

«Конечно, мы постараемся дать больше игрового времени тем, кто играет меньше. Тем, кто чаще выходит на поле, также нужно оставаться в тонусе — естественно, они тоже сыграют какое-то время.

Товарищеский матч — это хорошая возможность быть в игровом тонусе и дать футболистам, которые получают меньше игровой практики, возможность проводить хорошие спарринги", — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября в Алма-Ате.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-11-sergey-semak-match-s-kayratom-dlya-nas-ocherednaya-khoroshaya-vozmozhnost-sygrat-s-khoroshim-protivn.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Кайрат
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