Семак считает, что деньги не являются для игроков «Зенита» основной движущей силой для достижения результатов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с чем, по его мнению, связано стремление к победам в петербургском клубе.

«Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита», который, выполняя задачи, всегда выкладывается на сто процентов. На мой взгляд, главная мотивация для игроков — победа в каждом мачте. Они спортсмены, профессионалы. Победный голод можно и нужно сохранять на протяжении всей карьеры — как футболиста, так и тренера», — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.