Семак: «Непонятно, почему не удалили Мартинса. Он специально схватил мяч руками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неудаление полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 6-го тура РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей (0:0).

— Мне непонятно, почему не удалили Мартинса. Он специально схватил мяч руками — это не желтая карточка. Мы видели письмо Махачкалы. За что дают и не дают. Выводы ЭСК — отельный вид искусства, который можно пересматривать бесконечно.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», красно-белые на своем поле примут «Акрон». Оба матча пройдут 31 августа.