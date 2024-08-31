Семак считает, что у Соболева не возникнет никаких проблем с одноклубниками

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, могут ли у новичка команды Александра Соболева возникнуть проблемы с одноклубниками после перехода.

Действующий чемпион России объявил о трансфере нападающего из «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 10 миллионов евро.

«Что касается Александра, уверен, что в команде и в раздевалке у него проблем никаких не будет. Он будет работать и выкладываться на сто процентов, чтобы помогать команде и заслужить уважение болельщиков», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Соболев с 2020 по 2024 год выступал за «Спартак». В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.