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Сегодня, 19:30

Семак: «В целом за первую часть сезона наша оценка — «три с плюсом».

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после матча 18-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2).

— Как оцените первую часть сезона для «Зенита»?

— Смазали концовку в двух последних играх. Подпортили ту ситуацию, которая была в первой части чемпионата — по набору очков, по другим компонентам... Эти две игры опустили нас из оценки «4 с плюсом» как минимум на «3 с плюсом».

Поражение от «Акрона» стало для команды Семака 2-м подряд в чемпионате.

После 18 матчей «Зенит» лидирует в чемпионате России с 39 очками. Преимущество над ближайшим преследователем составляет 1 балл, но у «Краснодара» остается матч в запасе.

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Сергей Семак
ФК Зенит
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