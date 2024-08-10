Семак считает Глушенкова и Латышонка лучшими игроками матча с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, кого стоит признать лучшим игроком матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

-Лучшим игроком матча был признан Глушенков, но не считаете, что Латышонок больше заслуживал?

— Я думаю, надо было вручить 2 приза. Женя заслуживал, но я не думаю, что он расстроен. Самое главное, что команда победила. Он сегодня выручил команду. Все ребята стараются никаких вопрос к ним нет.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.