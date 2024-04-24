Семак сообщил, что Дуглас пропустил матч с «Рубином» по медицинским показаниям

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решения по нескольким игрокам на матч 21-го тура РПЛ с «Рубином».

24 апреля сине-бело-голубые на своем поле уступили казанской команде со счетом 0:2.

— Почему все-таки не вышел Дуглас, отбывший дисквалификацию? И почему Артур и Педро остались в запасе?

— Что касается Дугласа, он не принимал участие в игре по медицинским показаниям. Что касается Педро, в предыдущем матче он сыграл не так активно, как нам хотелось бы. Этот матч на этой позиции играл Андрей Мостовой. По поводу Артура, он большой объем работы делал в предыдущем матче, и Мантуан вышел неплохо. И эту позицию мы решили дать возможность Густаво начать матч в стартовом составе. Он это право заслужил.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. «Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.