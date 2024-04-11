Семак сообщил, что Фернандес не примет участия в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что защитник команды Марио Фернандес не успеет восстановиться к матчу 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Да, есть новости. Марио Фернандес в этой игре нам не поможет — у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

В текущем сезоне 33-летний Фернандес провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками. «Быки» располагаются на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.