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Сегодня, 14:52

Семак: «Зенит» разрешил Венделу заняться поиском нового клуба»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что руководство питерской команды позволило хавбеку Венделу заняться поиском другой команды.

— Какова вероятность увидеть Вендела на поле в составе «Зенита»

— У него есть контракт с «Зенитом». У него есть желание попробовать себя в другом клубе. Руководство позволило ему заняться поиском другой команды.

— Правда ли что Кузяев уже попрощался?

— Это не первая его попытка попробовать себя в Европе. Он занят поиском клуба, в котором сможет попробовать себя. Он попрощался. Но, возможно, он вернется. Хочется, чтобы мечты Далера и Вендела осуществились, и они получали удовольствие от любимого дела.

Ранее сообщалось, что Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска и надеется продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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