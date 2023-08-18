Семак: «Спартак» при Абаскале хорошо смотрится в атаке и много забивает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 5-го тура РПЛ против «Спартака».

— Что вы думаете о «Спартаке»? Добавляет ли вам головной боли то, что сейчас «Зенит» отстает от него?

— Ситуации разные были, мы и в прошлом году не так хорошо стартовали, как нам хотелось бы. Результат мог быть другим: были обидные потери в концовках матчей, где мы потеряли очки. Ситуация могла бы быть другой, но на сегодняшний день ничего страшного нет. Понятно, что мы хотим выигрывать больше и подниматься выше. Готовимся к «Спартаку» — непростому сопернику.

— Как изменился «Спартак» за лето?

— Считаю, что «Спартак» точечно усилился квалифицированными игроками. В атакующей и средней линиях по два игрока хорошего уровня. Абаскаль второй год с командой, она понимает его требования, смотрится хорошо в атаке и забивает много. Это заслуженно, на мой взгляд.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве и начнется в 19.30 мск.