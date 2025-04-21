Семак стал седьмым тренером с 150 победами в чемпионатах России

Сегодня, 14:50
«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ. Победа стала для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 150-й в чемпионатах России.
Юбилейную победу специалист одержал в 249-й игре, показав второй по скорости результат в истории. Для сравнения: Романцев отпраздновал юбилей в 226-м матче. Причем все игры он провел во главе «Спартака» в отличие от Семака, который поработал не только с грандом, но и со скромной «Уфой». Третий результат у Семина (291-я игра), которого так и не смог обогнать Слуцкий (295-я).
150-е победы в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Клуб
|
Матч
|
Номер матча
|
12.06.2000
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
Черноморец (д) — 3:1
|
226-й
|
16.06.2001
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
Черноморец (д) — 4:0
|
291-й
|
24.10.2002
|
Валерий Газзаев
|
ЦСКА
|
Уралан (д) — 2:1
|
302-й
|
05.04.2015
|
Курбан Бердыев
|
Ростов
|
Урал (г) — 1:0
|
337-й
|
10.05.2015
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
Локомотив (г) — 3:1
|
295-й
|
31.03.2017
|
Александр Тарханов
|
Урал
|
Анжи (г) — 3:2
|
390-й
|
20.04.2025
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
Химки (д) — 1:0
|
249-й