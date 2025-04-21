Семак стал седьмым тренером с 150 победами в чемпионатах России

«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ. Победа стала для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 150-й в чемпионатах России.

Юбилейную победу специалист одержал в 249-й игре, показав второй по скорости результат в истории. Для сравнения: Романцев отпраздновал юбилей в 226-м матче. Причем все игры он провел во главе «Спартака» в отличие от Семака, который поработал не только с грандом, но и со скромной «Уфой». Третий результат у Семина (291-я игра), которого так и не смог обогнать Слуцкий (295-я).

150-е победы в чемпионатах России