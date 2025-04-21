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Сегодня, 14:50

Семак стал седьмым тренером с 150 победами в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ. Победа стала для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 150-й в чемпионатах России.

Юбилейную победу специалист одержал в 249-й игре, показав второй по скорости результат в истории. Для сравнения: Романцев отпраздновал юбилей в 226-м матче. Причем все игры он провел во главе «Спартака» в отличие от Семака, который поработал не только с грандом, но и со скромной «Уфой». Третий результат у Семина (291-я игра), которого так и не смог обогнать Слуцкий (295-я).

150-е победы в чемпионатах России

Дата

Тренер

Клуб

Матч

Номер матча

12.06.2000

Олег Романцев

Спартак

Черноморец (д) — 3:1

226-й

16.06.2001

Юрий Семин

Локомотив

Черноморец (д) — 4:0

291-й

24.10.2002

Валерий Газзаев

ЦСКА

Уралан (д) — 2:1

302-й

05.04.2015

Курбан Бердыев

Ростов

Урал (г) — 1:0

337-й

10.05.2015

Леонид Слуцкий

ЦСКА

Локомотив (г) — 3:1

295-й

31.03.2017

Александр Тарханов

Урал

Анжи (г) — 3:2

390-й

20.04.2025

Сергей Семак

Зенит

Химки (д) — 1:0

249-й

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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